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Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal ederek Washington'a dönme kararı aldı. Trump'ın bu kararı, Kanada, Fransız ve İngiliz liderlerinin kendisiyle dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından aldığı iddia edildi.

04.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:02

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantılar bittiğinde 'a döneceğim. NATO'nun (zirvenin) kapanışında basın toplantısı düzenlemeyeceğim. Çünkü son 2 günde çok sayıda yaptık." dedi.

CNN, bu kararın Kanada, Fransız ve İngiliz liderlerinin, ABD Başkanı'nın soru-cevaplı uzun basın toplantısıyla dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından alındığını öne sürdü.

TRUDEAU HAKKINDA "İKİ YÜZLÜ BİRİ" DEDİ

Trump, kendisiyle dalga geçtiği belirtilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında, "İki yüzlü biri" ifadesini kullanmıştı.

Kanada'nın NATO'da alınan karara rağmen gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırmadığına işaret eden Trump, "Gerçek şu ki (Trudeau'nun) yüzde 2'yi ödemediğini söyledim. Zannedersem bundan mutlu olmadı." açıklamasında bulunmuştu.

TRUMP'IN DEDİKODUSUNU YAPTILAR

Uluslararası basında Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda aralarında şakalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Liderlerin Trump hakkında konuştuğu ileri sürülmüştü.

Üç lider, Buckingham SarayıÜç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Güncel

Kaynak: AA


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