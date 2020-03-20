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Trump: "Öğrenci kredilerinin geri ödemeleri 60 gün süreyle durduruldu"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, öğrenci kredilerinin geri ödemelerini 60 gün süreyle askıya aldıklarını duyurdu.

20.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:14
Trump:
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, öğrenci kredilerinin geri ödemelerini 60 gün süreyle askıya aldıklarını duyurdu.

Korona virüsün küresel ekonomiye vurduğu darbe her geçen gün daha da büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgını nedeni ile federal hükümetin 60 gün süreyle öğrenci kredilerinin geri ödemesini askıya aldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, ihtiyaç olması durumunda bu sürenin daha da uzatılabileceğini kaydetti. Trump, korona salgınıyla mücadele kapsamında halkın sıklıkla yöneldiği büyük marketleri de kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

ABD, Meksika'ya olan sınırında kısıtlamaya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise korona virüs önlemleri kapsamında Meksika sınırında seyahat kısıtlamasının başlatılacağını duyurdu. Pompeo, zorunlu seyahatler dışında geçişlere izin verilmeyeceğini, söz konusu kısıtlamanın 30 gün süreceğini bildirdi. Bakan Pompeo, ABD-Meksika sınırının dünyanın en kalabalık sınırlarından biri olduğunu da ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi

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