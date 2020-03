Trump: "Önümüzdeki iki hafta çok zor geçecek"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." dedi.Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı.Tüm dünyanın Kovid-19 ile mücadele içinde olduğunu kaydeden Trump, halkın ve işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Trump, Şu anda aldıklarını önlemlerin daha iyi bir gelecek için hazırlık olduğunu vurgulayarak, "Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi." değerlendirmesinde bulundu.Eyaletlere yönelik tıbbi malzeme yardımına da devam ettiklerini kaydeden Trump, şu anda 10 bin ventilatörün hazır olduğunu dile getirdi.Trump, ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve orduya bağlı Mühendis Birliklerinin, Michigan, Louisiana, New Orleands ve California gibi konumlarda sahra hastaneleri kurma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti."50'den fazla ülkeden 25 bin ABD vatandaşını tahliye ettik"ABD Dışişleri Bakanlığının da yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için çalıştığını vurgulayan Trump, "29 Ocak'tan itibaren 50'den fazla ülkeden 25 bin ABD vatandaşını tahliye ettik." diye konuştu.Trump, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak." ifadelerini kullandı.ABD'de daha önce görülmeyen türden şeylerin yaşandığını belirten Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz." yorumunu yaptı.Trump'tan maske yerine "şal" önerisiTrump, ABD'de virüsün yayılmasının önlemseni için herkesin maske takip takmaması gerektiği tartışmalarına ilişkin, "Biliyorsunuz, şalınızı kullanabilirsiniz. Birçok insanın şalı var, bunu yüzünüzü kapatmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın bir zararı yok." önerisinde bulundu.Şu anda milyonlarca maskelerin üretildiğini kaydeden Trump, "Üretilen bu maskelerin hastanelere gitmesini istiyoruz. Bunlara hastanelerin ihtiyacı var." dedi.Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirdiDaha önce "virüse normal grip gibi davranın" açıklamaları ile gündeme gelen Trump, bu kez de Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirdi.Kovid-19'dan dolayı bazı arkadaşlarının komada olduğunu kaydeden Trump, "Bu virüs, grip değil. Bu virüs, mevsimsel gripten daha kötü. Çok tehlikeli." diye konuştu.Trump, doğup büyüdüğü New York'un Kovid-19 salgının merkezi haline gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:"New York ve New Jersey valileri yola çıkmakta geç kaldı. Ama şimdi iyi iş çıkarıyorlar. Salgın konusunda negatif olmak istemiyorum. Ben pozitif bir insanım. Biliyorsunuz ben bu ülkenin amigosuyum.""Virüsün havada 8 metre yayılabileceği iddiası yanıltıcı"Öte yandan Kovid-19 ile Mücalede Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci, önde gelen Amerikan üniversitelerinden MIT öğretim üyelerinden Lydia Bouroubia'nın "Kovid-19 virüsü havada 27 feet (8,22 metre) yayılabiliyor ve saatlerce havada kalabiliyor" açıklamasında bulunduğu haberi değerlendirdi.Fauci, söz konusu haberi gördüğünü ve açıklamanın "çok yanıltıcı" olduğunu savundu. Fauci, virüsün bir başka kişiye bulaşma mesafesinin CDC'nin de belirttiği gibi 6 feet (1,8 metre) olduğunu yineledi.

Kaynak: AA