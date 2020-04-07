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Trump: OPEC ABD'den petrol üretim kısıntısı istemedi

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ABD'den hiçbir zaman petrol üretimini kısmasını istemediğini söyledi.

07.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:07
Trump: OPEC ABD'den petrol üretim kısıntısı istemedi

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ABD'den hiçbir zaman petrol üretimini kısmasını istemediğini söyledi.

Covid-19 gelişmelerine ilişkin günlük basın açıklaması sırasında soruları yanıtlayan Trump, OPEC'in, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonrasında ABD'li petrolcülerden üretimi kısmalarını stemesi durumunda, bunu değerlendireceğini vurguladı.

Trump ayrıca, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana ortaya çıkan büyük talep gerilemesi nedeniyle üretimin zaten yüzde 40 dolayında kısıldığının da altını çizdi.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar; ancak, ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

OPEC kaynaklarına göre OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe günü video konferansı aracılığıyla TSİ 17: 00'de düzenlenecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Trump: OPEC ABD'den petrol üretim kısıntısı istemedi - Ekonomi

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