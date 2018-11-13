Trump: "Opec'in Petrol Üretim Kısıntısına Gitmeyeceğini Umuyorum"

ABD
Başkanı Donald Trump
petrol üretimi kısıntısı olmayacağını umduğunu söyledi. Suudi Arabistan
, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) azalan talebi gerekçe göstererek gelecek yıl petrol arzını kısmayı düşündüğünü söylemişti.
Trump Twitter
üzerinde yaptığı açıklamada OPEC'e atıfta bulunarak, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" dedi.
Trump geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşe kendisinin sebep olduğunu savunmuştu. İran
'a yönelik yaptırımlarda 8 ülkeye muafiyet tanıdıklarını hatırlatan Trump "Bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz" demişti.
Opec,Donald Trump