Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz

ABD Başkanı Donal Trump, Suudi Arabistan'daki petrol üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı. Trump, "Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" dedi.

TRUMP: FAİLİNİ BİLİYORUZ

Trump daha önce yaptığı açıklamada, saldırının failini bildiklerini söylemiş, ordunun hazır ve hedefe kilitli olduğunu ifade etmişti.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞA ÖNLEM

Trump ayrıca, petrol fiyatlarında oluşabilecek ani artışa önlem olarak, ABD'nin stratejik rezervlerini kullanabileceğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine İHA'lı saldırı düzenlenmiş ve üst üste patlamalar yaşanmıştı. Saldırıyı Husiler üstlenmiş ve "Bir daha vururuz" tehdidinde bulunulmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine özellikle petrol başta olmak üzere emtia fiyatları yükselmişti.