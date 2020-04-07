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Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Glenn Fine'ı görevden aldı.

07.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:24
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Glenn Fine'ı görevden aldı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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