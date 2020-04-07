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Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Fine'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik yardım paketini denetlemekle görevli Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

07.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:02
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Fine'ı görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik yardım paketini denetlemekle görevli Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsle mücadele kapsamında 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini denetlemekle görevli olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı. Fine'ın ayrıca, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı görevinden de alındığı açıklandı.

Pentagon Müfettişlik Bürosu Sözcüsü Dwrena Allen yaptığı açıklamada, "Bay Fine, artık Mücadele Denetleme Komitesinde değil" diyerek müfettişin görevden alındığını doğruladı. Fine'in neden görevden alındığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken yerine Çevre Koruma Dairesi Genel Müfettişi Sean O'Donell'ın getirildiği bildirildi.

Bu gelişmenin, ABD Hazine Departmanı'nın küçük işletmelerin desteklenmesi için Kongre'den 200 milyar dolar daha talep etmek istediğini açıklaması üzerine geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den geçen 113 milyar dolarlık iki acil yardım fonunu imzaladıktan sonra Mart ayı sonunda korona virüsle mücadelede kullanılmak üzere 2 trilyon dolarlık Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) kanununu imzalamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Politika
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