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Trump pence ve pompeo, türkiye'ye gidecek

Trump Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecekABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

15.10.2019 23:46
Trump Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecek
ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, 'Türkiye'ye ve diğerlerine karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmek zorundalar. Neler olacağını göreceğiz. Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyet, Türkiye'den ateşkes talep edecek' ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.
Trump pence ve pompeo, türkiye'ye gidecek

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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