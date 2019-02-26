ABD Başkanı Trump yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC'i işaret ederek kırılganlık uyarısında bulundu.<span id='more-104654'></span><br><br>ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi.<br><br>Trump, OPEC'e 'sakin olma ve ağırdan alma' çağrısında bulundu.<br><br>Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının etkisiyle bu yıl yüzde 25'ten fazla yükseldi.<br><br>ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Washington'ın Venezüela petrol ihracatına yaptırım uygulamasından kaynaklı endişelerin hafiflemesi de petrol fiyatlarını destekliyor.<br><br>The post <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de/2019/02/26/trump-petrol-fiyatlari-cok-yukseldi-opec-agirdan-almali/'>Trump: 'Petrol fiyatları çok yükseldi, OPEC ağırdan almalı'</a> appeared first on <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de'>Enerji Enstitüsü</a>.