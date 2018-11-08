Trump: "Petrol Fiyatlarının Yükselmemesi İçin İran'la Ticarette Muafiyetler Verdik"

ABD
Başkanı Donald Trump
'a basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri tarafından "Erdoğan İran
yaptırımlarına uymayız" dedi, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Trump soruyu "Bazı ülkelere İran'la petrol ticaretinde muafiyet verdik çünkü petrol fiyatlarının yükselmesini istemedim. Zaten petrol fiyatları da düşüyor. Bu benim sayemde oldu" şeklinde yanıtladı.
Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayla ilgili soruya ise "Kongre ile yakın çalışıyoruz, Türkiye
ile birlikte çalışıyoruz" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri,İran,Donald Trump
08 Kasım 2018 Perşembe 23:01