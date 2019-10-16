"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü

ABD Başkanı Trump birkaç saat önce kullandığı "Kürtler melek değil" ifadelerinden sonra, yeni mesajında terör örgütü PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ'tan daha kötü olduğunu paylaştı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla görüşmesi sonrası basın açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump "Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden DEAŞ'den daha tehlikeli bir terör örgütü. Yarı-karmaşık bir sorun. Zekiyseniz çok karmaşık değil" dedi.

"HAREKATA YEŞİL IŞIK YAKMADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Trump, "Pence ve Erdoğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Türkiye'yi mahvedeceğini" söyledi.

"SURİYE'NİN DE KÜRTLERLE İLİŞKİSİ VAR"

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "Türkiye ile YPG uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar da melek değil. Kim melek ki?" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN KARARI BENİ ŞAŞIRTMADI"

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu" yanıtını verdi.

"ABC'NİN BİR ÖZÜR BORCU VAR"

Trump, Suriye ile ilgili olarak sahte görüntüleri kullanan Amerikan ABC kanalına da tepki göstererek "ABC'nin bu yaptığından dolayı bir özür borcu var." ifadesini kullandı.

Son günlerde Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'e de tepki gösteren Trump, "Güney Carolinalı seçmenlerin Graham'den Suriye ile ilgilenmesini istediğini sanmıyorum. Oradaki insanlar bizim NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemizi istemiyor. Onlar ABD askerlerinin evlerine dönmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP "KÜRTLER MELEK DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump biç kaç saat önce yaptığı açıklamada da "Kürtler melek değil" sözleriyle dikkat çekmişti.