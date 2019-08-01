Haberler» Güncel» Haber

Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edeceği bildirildi.

01.08.2019 00:42 Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın, Polonya ve Danimarka ziyaretlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamaya göre Trump, 1 Eylül günü Polonya'nın başkenti Varşova'da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anısına savaş anıtını ziyaret edecek ve düzenlenecek törenlere katılacak.
Polonya'nın ardından 2 Eylül'de Danimarka'ya geçecek olan Trump, burada da Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile bir araya gelecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

Donald Trump, Danimarka, Polonya, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43   Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı
06:41   ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı
06:41   ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı
06:25   Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
06:15   Gürsu'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
06:03   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
06:03   Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı