Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 Ağustos-3 Eylül
tarihlerinde, Polonya
ve Danimarka
'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın, Polonya
ve Danimarka
ziyaretlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamaya göre Trump, 1 Eylül
günü Polonya'nın başkenti Varşova'da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anısına savaş anıtını ziyaret edecek ve düzenlenecek törenlere katılacak.
Polonya'nın ardından 2 Eylül'de Danimarka'ya geçecek olan Trump, burada da Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile bir araya gelecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.