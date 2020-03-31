Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı.

31.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:22
Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Ekonomi
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Ekonomi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:29: Amasya'da evde kalanlara maske - Ekonomi 09:28: Dolar 6.58 lira, euro 7.25 lira, sterlin 8.13 lirada - Ekonomi 09:28: EPDK kararları - Ekonomi 09:28: Brent petrolün varili 24,57 dolar - Ekonomi 09:18: Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı - Ekonomi 09:11: Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi - Haberler 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Ekonomi 21:05: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı - Ekonomi 19:55: Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı - Ekonomi