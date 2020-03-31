Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı.
31.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:22
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi