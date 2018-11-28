Trump-Putin Görüşmesi Yapılacak Mı?

ABD
Başkanı Donald Trump
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile G-20'de yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi. Kremlin ise Trump'ın açıklamasına rağmen görüşmenin gerçekleştirileceğini savundu. Ukrayna
ve Rusya arasında yaşanan kriz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi muallakta bıraktı. Washington Post
'a konuşan Trump, Putin ile önümüzdeki günlerde G-20'de yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi. Trump Rusya'nın Pazar günü 3 Ukrayna gemisini alıkoyması ve ateş etmesi olaylarından sonra konuyla ilgili ayrıntılı rapor beklediğini ifade etti. İki liderin 30 Kasım-1 Aralık
tarihleri arasında Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te düzenlenecek olan G-20 zirvesinde bir araya gelmesi beklenirken Trump, yaptığı açıklamalarda görüşmenin gerçekleşmeyeceği ihtimalinin sinyalini verdi. Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmeyebilirim, belki toplantım bile olmayacak. Böyle gerginliklerden hoşlanmıyorum ve böyle gerginliklerin hiçbirini istemiyorum" dedi.
ABD UKRAYNA'NIN YANINDA
Rusya-Ukrayna krizinde Ukrayna'dan yana tavır sergileyen ABD, Avrupa
ülkelerini Ukrayna'nın arkasında durmaya ve daha fazla savunmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington'un Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınmasını istediğini söyledi.
KREMLİN GÖRÜŞMEDE ISRARCI
Kremlin, Donald Trump'ın "Putin ile görüşmeyebilirim" açıklamasına rağmen görüşmenin olacağı konusunda ısrarcı. Görüşmenin onaylandığını ve görüşmeye hazırlanıldığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD'li mevkidaşlarımızdan farklı bilgiler almadık" dedi.
(İHA)
Rusya Federasyonu,Amerika Birleşik Devletleri,Donald Trump
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:06