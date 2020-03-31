Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi

Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdiABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, 'Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey' dedi.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:12
Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi
ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, 'Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey' dedi.
ABD Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri ile koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, 'Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çin bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.
TRUMP'TAN MUHABİRE KORONAVİRÜS TEPKİSİ
Öte yandan Trump, CNN Muhabiri Jim Acosta'nın 'Bunu yanlış yönettiğinizi düşünen Amerikalılara ne cevap verirsiniz' sorusuna ise, 'Senin gibi insanlar ve CNN böyle şeyler söylüyor. Bu nedenle insanlar CNN'i dinlemek istemiyor. Normal bir soru sorabilirdin. Yaptığım açıklamalar şunlardır Ülkeyi sakin tutmak istiyorum, ülkede panik yaratmak istemiyorum. Paniğe senden bile daha iyi neden olabilirdim. Çok şey yapabilirdim. Seni küçük bir lig oyuncusu gibi gösterebilirdim. Ama biliyor musun ne Bunu yapmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Rusya, Güncel

Haberin Videosu :

Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trump Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: Antalya'da nisanda su sayaçları okunmayacak - Haber 13:19: Gemlik Halk Eğitimi Merkezi maske üretimine başladı - Haber 13:18: Burhaniye'de "Seyahat İzin Kurulu" göreve başladı - Haber 13:18: BM'den İdlib'e insani yardım - Haber 13:18: Lalapaşa'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber