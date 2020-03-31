Trump, Rusya’nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi ’harika’ olarak yorumladı

Ülkesindeki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında '' Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi. Bu harika bir şey.'' dedi.

''GÖNDERİLEN YARDIMLAR HARİKA''

ABD Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri ile koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, ''Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çin bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.

TRUMP'I SİNİRLENDİREN SORU

Öte yandan Trump, CNN Muhabiri Jim Acosta'nın ''Bunu yanlış yönettiğinizi düşünen Amerikalılara ne cevap verirsiniz?'' sorusuna sinirlendi.Trump, gelen soruya olan öfkesini, ''Senin gibi insanlar ve CNN böyle şeyler söylüyor. Bu nedenle insanlar CNN'i dinlemek istemiyor. Normal bir soru sorabilirdin. Yaptığım açıklamalar şunlardır: Ülkeyi sakin tutmak istiyorum, ülkede panik yaratmak istemiyorum. Paniğe senden bile daha iyi neden olabilirdim. Çok şey yapabilirdim. Seni küçük bir lig oyuncusu gibi gösterebilirdim. Ama biliyor musun bunu yapmak istemiyorum.'' sözleriyle ifade etti.

Kaynak: DHA