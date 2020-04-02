Trump: Rusya ve S.Arabistan'ın petrol üretimini düşürmesini umuyorum
ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum" açıklamasında bulundu.
02.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:41
ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya 'nın petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Ekonomi