Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini yazdı. Bu mesaj sonrası ABD'de Hydroxychloroquine ve Azithromycin adlı ilaçlara olan talep hızla arttı.
21.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse (Covid-19) iyi geldiğini söylediği ilaçların tanıtımını yapması tepki çekti.
Trump, cumartesi günü Twitter 'daki paylaşımlarında, tıbbi açıdan etkileri henüz kanıtlanmamış iki ilacın adını vererek Covid-19 hastalığına iyi geldiğini savundu. Bu ilaçlardan birinin sadece 20 koronavirüs hastası üzerinde denendiği biliniyor.
Trump, cumartesi günü Twitter 'daki paylaşımlarında, tıbbi açıdan etkileri henüz kanıtlanmamış iki ilacın adını vererek Covid-19 hastalığına iyi geldiğini savundu. Bu ilaçlardan birinin sadece 20 koronavirüs hastası üzerinde denendiği biliniyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Twitter, Dünya