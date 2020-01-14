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Trump sahaya indi

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

14.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:03Trump sahaya indi

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

Louisiana eyaleti New Orleans kentinde akşam saatlerinde LSU ve Clemson arasında oynanan şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıkan Donald Trump ve eşine seyirciler, "dört yıl daha" şeklinde tezahürat yaptılar. Maç öncesi büyük güvenlik önlemleri alındı ve Superdome standının girişi ve saha içi K9 köpekleriyle polis koruması altına aldı. ABD Gizli Servisi maç öncesi yasaklanan maddelerin listesini yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump ve eşinin sahaya girişi

Saha kenarından ilerleyişleri

Sahanın ortasına gelişleri



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

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