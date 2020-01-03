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Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

03.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:55 Trump: Savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için bu adımı attık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, operasyonuyla ilgili olarak ' 'da rejim değişikliği peşinde değiliz, savaşı durdurmak için bu adımı attık' dedi.


Trump, Bağdat Havaalanı yakınında dün İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Trump, 'Biz bu adımı bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için attık' ifadelerini kullandı.

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Donald Trump, Bağdat, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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