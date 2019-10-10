Haberler » Politika » Trump: 'Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum'

Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin, "Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" dedi.

10.10.2019 22:31Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin, "Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, "Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
00:03 Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
00:02 Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: "Bu harekat orada güvenli bölge oluşturmak, terör örgütü...
23:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"
23:40 ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"
23:42 CHP'li Özkoç'tan tezkere açıklaması
23:26 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
22:58 CHP'li Özkoç'tan tezkere açıklaması
11.10.2019 00:09:51