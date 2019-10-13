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Trump: sonu olmayan savaşlar sona ermeli

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" dedi.

13.10.2019 03:51Trump: sonu olmayan savaşlar sona ermeli
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" dedi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli"açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Barış Pınarı" operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye'yi tehdit ettiği tiwitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda"bulunmuştu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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