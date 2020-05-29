Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik yeni bir kararname imzalayarak, "Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi.

Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
29.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:10
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik yeni bir kararname imzalayarak, "Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi. Trump, aldatıcı uygulamalara karşı ortak bir çalışma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, "Kararname ile sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi.

"Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" diyen Trump, " Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz" dedi. Twitter'da 80 milyon dan fazla takipçisi bulunan Trump, "Küçük bir avuç sosyal medya tekeli, Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm kamu ve özel iletişimin büyük bir bölümünü kontrol altında tutuyor" diye konuştu.

Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter ile tartışmalar yaşayan Başkan Trump, ABD Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya platformlarının aldatıcı uygulamalarına karşı ülke genelinde ortak bir çalışma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde posta yoluyla yapılacak oylamaya ilişkin attığı tweetlerin altına Twitter dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bilgiyi doğrulama etiketini uygulamıştı. Söz konusu uyarının gündem olması üzerine Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, Twitter'ı 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak ile suçlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Haber
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İçişleri Bakanı Soylu’dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? Haber
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
Muharrem İnce, Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Son Dakika: 1 Haziran’da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Haberler››Politika››Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:56: Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü - Haberler 00:50: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ankara sessizliğe büründü - Haberler 00:49: İletişim Başkanı Altun'dan, Muharrem İnce açıklaması Açıklaması - Haberler 00:45: Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki - Haberler 00:44: Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez - Haberler 00:21: Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler 22:24: Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 17:17: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı