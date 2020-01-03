Haberler » Dünya » Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu - Haberler

Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.

03.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:16 Trump: Süleymani, Amerikalıları öldürmeyi planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.

Trump, Süleymani'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "General Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı. İran'da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu. İran hiçbir zaman kabul edemeyecek olsa da Süleymani, ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Dış dünyaya gözüktükleri kadar üzgün değiller. Yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı!" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:44   Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı - Haberler
18:40   Otomobil şarampole savruldu, sürücü yaralandı - Haberler
18:39   Türkiye'ye Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Haberler
18:34   Ev değil sanki tamirhane - Haberler
18:33   İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Haberler
17:52   Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! - Haberler
17:52   Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor - Haberler
17:34   ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
3.01.2020 18:55:51