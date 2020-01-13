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Trump: "Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti"

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin "korkunç geçmişe" sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.

13.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:32Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin "korkunç geçmişe" sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.
Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:
"Yalancı medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."
İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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