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Trump: "Süreci beklemeye alıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin 'terör örgütü' ilan edilmesi sürecinin tamamlandığını ancak Meksika Devlet Başkanı'nın isteği üzerine beklemeye aldıklarını açıkladı.

07.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:05Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin 'terör örgütü' ilan edilmesi sürecinin tamamlandığını ancak Meksika Devlet Başkanı'nın isteği üzerine beklemeye aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talebi üzerine uyuşturucu kartellerinin 'terör örgütü' ilan edilmesine "Geçici olarak beklemeye alıyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Trump, "Meksikalı uyuşturucu kartellerinin 'terör örgütü' ilan edilmesine yönelik gerekli tüm sürecin tamamlandığını her şeyin hazır olduğunu ancak çok sevdiğim, saygı duyduğum ve bizimle çok iyi çalışan bir insan olan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'nu talebi üzerine, bu süreci geçici olarak beklemeye aldık. Bu saldırgan ve sürekli büyüyen örgütlere yönelik kesin bir çözüm için birlikte ortak mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Meksikalı uyuşturucu kartellerini 'terör örgütü' olarak ilan edeceklerini açıklamıştı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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