Haberler » Güncel » Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan' - Haber

Trump: "Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan"

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." açıklamasında bulundu.

06.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:12Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." açıklamasında bulundu.
Trump, Kongre ve ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) karşı karşıya getiren ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.
ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.
Orta Doğu'ya ek asker haberi Washington'u karıştırdı
The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.
Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullanmıştı.
Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Hawley'in talebi üzerine Esper adına açıklama yayımlamış, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:37 Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı - Haber
07:35 Ceren Özdemir'in doğum günü: "İyi ki doğdun melek, seni hiçbir zaman unutmayacağız" - Haber
07:34 CEREN ÖZDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ: İYİ Kİ DOĞDUN MELEK, SENİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ" - Haber
07:32 Diyarbakır diyarbakır'da engelliler, taleplerini mektupla tbmm'ye gönderdi - Haber
07:32 Ceren özdemir'in doğum günü, 'iyi ki doğdun melek, seni hiçbir zaman unutmayacağız' - Haber
07:05 Emniyette büyük değişiklikler sağlayacak tasarı TBMM'de kabul edildi: Görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek - Haber
01:09 AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın - Haber
00:47 Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
6.12.2019 07:48:07