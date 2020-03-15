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Trump'ta koronavirüs çıkmadı

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı.

15.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:09
Trump'ta koronavirüs çıkmadı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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