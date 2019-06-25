25.06.2019 11:20
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Trump tacizle suçlanmıştı: "Benim tipim değil"

Trump tacizle suçlanmıştı: "Benim tipim değil"

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump , 1990'larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti. Trump, Caroll'un New York 'ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi. 75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump'ı cinsel taciz ile suçlayan 16'ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
New York , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Güncel

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