Haberler » Güncel » Trump'tan 11 mahkum için 'özel af' kararı - Haber

Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli suçlardan hüküm giyen 11 kişi için özel af çıkardı.

19.02.2020 00:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:28Trump'tan 11 mahkum için
ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli suçlardan hüküm giyen 11 kişi için özel af çıkardı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump 7 kişi için "tam af" kararı verirken 4 mahkumun da cezasının hafifletilmesini içeren kararlara imza attı.
Cezası affedilenler arasında vergi dolandırıcılığı ve soruşturmacılara yalan söylemek suçlarından 4 yıl hüküm giyen eski New York Polis Departmanı Komiseri Bernard Kerik ile "içeriden bilgi ticareti" suçlamasından hüküm giyen finansçı Michael Milken da bulunuyor.
Cezasının hafifletilmesine karar verilen kişiler arasında ise eski ABD Başkanı Barack Obama'dan boşalan Senato koltuğu için rüşvet aldığı ortaya çıkan eski İlliniois Valisi Rod Blagojevich var. Böylece Blagojevich'in 14'ten 8 yıla düşürülmüş oldu.
Trump'ın kararları hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Umberto Eco kimdir? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri!
01:00  19 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 19 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 01:41:50