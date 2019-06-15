15.06.2019 23:37
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Trump'tan 2020 seçimi için dikkat çeken çıkış: Ekonomide görülmemiş bir çöküş yaşanır

ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer 2020'de benden başka birisi kazanırsa daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanamaması durumunda ülke ekonomisinin 'daha önce görülmemiş çöküş' yaşayacağını belirtti.

"AMERİKA'YI BÜYÜK TUTALIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump ekonomisi rekorlar kırıyor ve gidecek daha çok yol var… Ancak eğer 2020'de benden başka birisi kazanırsa (rekabeti çok iyi biliyorum) daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır" dedi. Trump, "Amerika'yı büyük tutalım" diye ekledi.

?Başkan, ekonomideki hangi rekorlardan bahsettiğini yazmadı.

Trump'tan 2020 seçimi için dikkat çeken çıkış: Ekonomide görülmemiş bir çöküş yaşanır
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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