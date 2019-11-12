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Trump'tan AB'ye "Ticari engelleri Çin'den daha kötü" eleştirisi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliğinin (AB) ticari politikalarını eleştirerek, "ticari engellerinin birçok yönden Çin'den daha kötü" olduğunu söyledi.

12.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:56Trump'tan AB'ye
NEW ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliğinin (AB) ticari politikalarını eleştirerek, "ticari engellerinin birçok yönden Çin'den daha kötü" olduğunu söyledi.
Trump, New York Kulübü'nde yaptığı konuşmada, AB ve Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu.
AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için "adil" olmadığını belirten Trump, "AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü." dedi.
"Çin, anlaşma yapmak için ölüyor"
Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ise "Anlaşma yapmak için ölüyorlar, anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakında olabilir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: AA

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