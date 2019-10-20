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Trump'tan "Askerlerimizi eve getiriyoruz" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor.

20.10.2019 17:38Trump'tan
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Savunma Bakanı Mark Esper'in, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor." sözlerini aktaran Trump, "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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