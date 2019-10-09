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Son dakika: Trump'tan bir Suriye açıklaması daha: Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi. Trump geçtiğimiz saatlerde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirttik. ABD operasyonu onaylamıyor." demişti.

09.10.2019 23:13

ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklama daha yaparak Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmiştir." dedi. Direkt PKK ifadesini kullanan Trump eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk olarak, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" açıklaması gelmiş, harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan dan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı. Saat 22:30 sularında da kara operasyonu başlatıldı.

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Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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