19.06.2019 16:26
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Trump'tan Bulgaristan'a Irak asıllı elçi

Trump

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bulgaristan'a Irak asıllı bir kadın olan Herro Mustafa'yı aday gösterme niyetinde olduğunu söylediğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bulgaristan'a Irak asıllı bir kadın olan Herro Mustafa'yı aday gösterme niyetinde olduğunu söylediğini açıkladı. Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bulgaristan'a Irak asıllı bir kadın olan Herro Mustafa'yı aday gösterme niyetinde olduğunu söylediğini açıkladı. Halen Portekiz'in başkenti Lizbon'da ABD Büyükelçiliği misyonunda başkan yardımcısı olarak görevli bulunan, Dışişleri hizmetinde bir kariyer memuru olarak görev yapan Herro Mustafa'nın 2016'dan beri Lizbon'da görevli olduğu kaydedildi. Mustafa'nın daha önce Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde siyasi bakan danışmanı, Afganistan'da da Dışişleri Bakanlığı bürosunda ofis müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. Erbil doğumlu Mustafa 46 yaşında olup, ailesiyle siyasi sığınmacı olarak geldiği Kuzey Dakota'da büyüdü ve eğitim aldı. Herro Mustafa, Georgetown Üniversitesinde milli güvenlik ve Ortadoğu konusunda Dışişleri hizmetinden mezun oldu. Mustafa, üniversite eğitimini tamamladıktan sora 1999 yılında yurt dışı hizmetlerinde Atina, Beyrut ve Washington'da görev yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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