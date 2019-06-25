25.06.2019 10:39
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Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump , 1990'larda E. Jean Carroll isimli bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak o benim tipim değil" açıklamasında bulundu.

"İLK OLARAK O BENİM TİPİM DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti.Trump, Caroll'un New York 'ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi.

ABD'li Köşe yazarı E. Jean Carroll ve Trump

TRUMP'I CİNSEL TAVİZLE SUÇLAYAN 16. KADIN

75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump'ı cinsel taciz ile suçlayan 16'ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.

Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , 3. Sayfa , Dünya , Güncel

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YORUMLAR(3)
X-WOMAN:tipi olsa yapardı demekki. .
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KÜRŞAT:Trollerin efendisi
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NKK:trump konuda hakli belki kadin trumpu etmis olabilir.
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