Haberler » Politika » Haber

Trump'tan darbe benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin, "Bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" dedi.

02.10.2019 11:29Trump'tan darbe benzetmesi
ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin, "Bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde rakibi Joe Biden'ı soruşturmaları konusunda Ukrayna'ya baskı uyguladığı ifadelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Trump, twitter üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Trump açıklamasında, "Azil soruşturması hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınır duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak Allah vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:42 CHP TBMM Grup Toplantısı
16:40 Bulgaristan heyeti TBMM'de
16:39 Adalet Komisyonu yargı paketini görüşmek üzere toplandı
16:33 Kılıçdaroğlu: nereye gitti bu paralar?
16:21 Pompeo'dan Çin'e Uygur Türkleri tepkisi
16:20 Yargı reformu teklifi komisyonunda
16:14 AK Partili Milletvekili Durgut: "Türkçe ne yazık ki yozlaştırıldı"