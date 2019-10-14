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Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

14.10.2019 09:30Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.
Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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