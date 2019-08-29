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Trump'tan 'dorian kasırgası' ikazı

ABD Başkanı Donald Trump, haftasonu Florida Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian Kasırgası'na karşı bölgedekileri ikaz etti.

29.08.2019 14:41 Trump'tan 'dorian kasırgası' ikazı
ABD Başkanı Donald Trump, haftasonu Florida Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian Kasırgası'na karşı bölgedekileri ikaz etti.
İki yıl önce Porto Riko'yu vuran Dorian Kasırgası'nın haftasonu Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından, kasırganın Pazar gecesi geç saatlere doğru Florida'ya ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik Okyanusu, Donald Trump, Florida, Dünya

Kaynak: DHA

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