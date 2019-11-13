Haberler » Güncel » Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum - Haber

Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme sona erdi. İkili görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Trump, "Erdoğan ve senatörlerle F-35'lerle ilgili konuşuyoruz. Bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

13.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmeden sonra Trump ve Erdoğan bir kez daha Oval Ofise geçip orada açıklama yaptılar.

Trump, "Erdoğan ve senatörlerle F-35'lerle ilgili konuşuyoruz. Bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

ERDOĞAN VE TRUMP ÇALIŞMA YEMEĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Dün ABD'li iş adamları ile görüşen Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti.

ABD Başkanı Trump, "S-400ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi

TürkiyeTürkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı

Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çektiErdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti

Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Dünya, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
00:40 Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü
00:40 Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı
00:36 Trump, Türkiye'nin mültecilere 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ...
00:34 Erdoğan: "ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın...
00:32 ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın Türkiye'ye mülteciler konusunda yeterince maddi katkı sağlamadığını,...
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:28 Tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında kurşun yağdırdı!
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:08 Son dakika: Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
14.11.2019 00:42:51