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Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi

Fransa'nın ABD'deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine karşılık, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD'de uygulayacak" dedi.

03.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:06Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi
'nın ABD'deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine karşılık, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD'de uygulayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Fransa'nın ABD'deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine ilişkin açıklama yapan Trump, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD'de uygulayacak" ifadelerini kullandı. ABD, Fransa'ya misilleme olarak Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık bazı ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıklanmıştı.

Fransa'daki vergiden etkilenen firmalar arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi yaklaşık 30 teknoloji firması yer alıyor. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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