14.06.2019 16:55
Haberler»Güncel » Haber

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Trump

Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı.

Umman Körfezi'nde yaşananların ardında İran olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nasıl durdurulacağına ilişkin ise "Göreceğiz" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kanalına verdiği röportajda Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından ticari gemiler için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmayacağını söyledi. Saldırıların ardında İran'ın olduğunu kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanırsa da bunun uzun sürmeyeceğini aktardı. İran'ın nasıl durdurulacağına yönelik soruyu yanıtlayan Trump, "Göreceğiz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:33 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI (4)
17:33 Beşiktaş kongre üyesi kazada hayatını kaybetti
17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a hareket etti
17:33 ŞANLIURFA Evin bahçesinde çöl varanı bulundu
17:33 OSMANİYE Karne hediyesi olarak fidan aldılar
17:33 ZONGULDAK Otomobil ormana uçtu 1 ölü, 5 yaralı
17:33 19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı