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Trump'tan İngiltere'nin yeni Başbakanına tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson'u "Muhteşem olacak" sözleriyle tebrik etti.

23.07.2019 16:20 Trump'tan İngiltere'nin yeni Başbakanına tebrik
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson'u "Muhteşem olacak" sözleriyle tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, Theresa May'in istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johson'u Twitter'dan tebrik etti. Trump paylaşımında, "İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak" ifadelerine yer verdi. Trump, Johson'u tebrik eden ilk lider oldu. Trump daha önce de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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