Trump'tan Irak'taki 2 ABD üssüne saldırı sonrası ilk açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Irak 'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.FAA'den İran ve bölgesindeki ABD uçaklarına sınırlamaÖte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.