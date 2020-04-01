Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump'tan İran'a "saldırırsan bedeli ağır olur" uyarısı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD askerlerine bir saldırı planladığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı.

01.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:26
Trump'tan İran'a
ABD Başkanı Donald Trump, İran 'ın Irak 'taki ABD askerlerine bir saldırı planladığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik uyarıda bulundu.
Açıklamasında Trump, "Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullandı.
Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı.
Dünya genelinde etkisi hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da gündemi belirlerken, ABD yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Ocak ayı başında ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi hedef almış, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran da ABD'nin Irak'taki bazı üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trump'tan İran'a 'saldırırsan bedeli ağır olur' uyarısı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:59: Koronavirüs karantinasındayken hastaneden kaçan şüpheli evinde yakalandı - Haber 21:59: KONYA Karatay Ziraat Odası Başkanı Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona vaka sayısı tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır - Haber 21:58: İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:56: Libya'daki UMH: "Sivillerin korunması için Hafter milislerinin silahlandırılması durdurulmalı" - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin