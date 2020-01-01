Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yaşanan protesto ve olayların ardından Irak ve Amerika arasında telefon trafiği yaşandı. Washington ve Bağdat arasında lider düzeyinde telefon görüşmelerinin ardından Başkan Donald Trump'tan Iraklı liderlere teşekkür, İran'a ise sert tehdit geldi.

TRUMP, IRAK'LI YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Trump da akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda, Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı'na teşekkür etti. Trump, "Irak'taki ABD Büyükelçiliği şu anda ve saatlerdir emniyette. Muhteşem savaşçılarımız dünyadaki en ölümcül askeri ekipmanla anında bölgeye gönderildi. Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na talep üzerine hızlı bir şekilde harekete geçtikleri için teşekkür ediyorum" diye yazdı.

"ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEKLER, BU BİR TEHDİT"

Trump, bir sonraki mesajında ise bir kez daha İran'ı hedef aldı. ABD'ye ait tesislerde (diplomatik misyon ya da üslerde) meydana gelebilecek can kaybı ya da hasardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir. Mutlu Yıllar" dedi.

İRAN: OLAYLARIN BİZİMLE İLGİSİ YOK

Başkan Donald Trump ve Trump yönetiminden diğer üst düzey yetkililer olaylardan İran'ı sorumlu tutmuş, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini belirtmişti.

Tahran ise olayların arkasında olduğu iddiasını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi tarafından yapılan açıklamada, "Amerika, Irak halkının, en az 25 Iraklı'nın vahşice öldürülmesinden sorumlu olan Washington'a karşı gösterdiği tepkiyi, şaşırtıcı şekilde İran'la bağdaştırma cüretinde bulunmuştur" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

ABD'nin İran'a yakınlığı ile bilinin Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti. Bu olay sonrası Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.