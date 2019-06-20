20.06.2019 20:36
Haberler» Politika» Haber

Trump'tan İran'a yanıt: "Cevabımızı öğreneceksiniz"

Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait olan İHA'yı düşürmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek yaşanan olaya karşı cevaplarını herkesin öğreneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait olan İHA'yı düşürmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek yaşanan olaya karşı cevaplarını herkesin öğreneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme esnasında basının sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yaşadıkları İnsansız Hava Aracı (İHA) krizi hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın, ABD'ye ait olan İHA'yı düşürmesinin çok büyük bir hata olduğunu yineleyen Trump, "Bu drone açık bir şekilde uluslararası sulardaydı, bunu tamamen belgeledik. Bunu bilimsel olarak belgeledik sadece söz olarak değil" dedi.

Trump gazetecilerin ABD'nin yaşanan olaya karşı cevabının ne olacağı yönündeki soruya ise, "Bunu öğreneceksiniz, açıkçası bu konu hakkında çok konuşmayacağız. Öğreneceksiniz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Politika

Son Dakika Haberleri
21:08 Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM Genel Kurulunda
21:06 ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı,...
20:54 CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin açıklama
20:35 Trump'tan İran'a yanıt: "Cevabımızı öğreneceksiniz"
20:17 Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
19:56 Askere Alma Kanun Teklifi'nde sona gelindi
19:40 Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten...