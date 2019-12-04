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Trump'tan Japonya'ya ABD üsleri için daha fazla ödeme talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan ülkede konuşlu bulunan ABD üsleri için daha fazla ödeme yapmasını istedi.

04.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:26Trump'tan Japonya'ya ABD üsleri için daha fazla ödeme talebi
ABD Başkanı Donald Trump, 'dan ülkede konuşlu bulunan ABD üsleri için daha fazla ödeme yapmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede konuşlu ABD üslerine ev sahipliği yapmak için Japonya'dan daha fazla ödeme yapmasını beklediğini söyledi. Trump, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Japonya'nın zengin bir millet olması nedeniyle ABD'ye yardım etmesi gerektiğini, "arkadaşım" olarak nitelendirdiği Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye sorduğunu belirten Trump, Abe'nin konuyla ilgili çok şey yapacağını ifade etti. Diğer NATO üyesi ülkelerini de savunma harcamalarını artırmaya çağıran Trump, ülkesinin orantısız miktarda ödemeye yaptığını ifade ederek NATO'nun ABD için adil olmadığını belirtti.

Trump'ın Japonya'dan ödeme talebi ilk değil

Göreve geldiği ilk günden bu yana müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları konusunda baskı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce, Japonya'dan ülkede bulunan 54 bin Amerika askeri için ödediği yıllık 2 milyar doları, 8 milyar dolara çıkarmasını istediği de gündeme gelmişti. Söz konusu talebi, Amerika'nın eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında ilettiği iddia edilmişti. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Londra, Politika

Kaynak: İHA

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