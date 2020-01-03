Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Trump, "Biz bu adımı bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı durdurmak için attık" ifadelerini kullandı.

"BENİM TALİMATIMLA ÖLDÜRÜLDÜ"

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diye Trump, İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu.Trump, "Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü" diye konuşan Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN YAPMADIK"

Ayrıca Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyleyerek, "Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil" dedi.

"KASIM SÜLEYMANİ, ABD'Lİ DİPLOMATLARA SALDIRI PLANLIYORDU"

"Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız" diyen ABD Başkanı, Süleymani'nin ABD'li diplomatlara saldırı planladığını öne sürdü. Trump, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne geçen hafta yapılan saldırılardan Süleymani'yi sorumlu tuttu.

Kasım Süleymani

NE OLMUŞTU?

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına düzenlenen saldırıyla öldürülmüş, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurmuştu.

Trump, saldırı sonrası Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşmıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin operasyonuyla öldürülen General Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. Süleymani, Tahran'ın Orta Doğu'daki en önemli aktörü sayılıyordu.